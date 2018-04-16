Новые фигуранты дела Хвостова. В Ленинский районный суд поступили два уголовных дела по обвинению в передаче взятки в крупном размере экс-заместителю губернатора Дмитрию Хвостову. Следком установил, что между замом Орловой по строительству и известным владимирским строителем посредниками выступали Игорь Козырский и его сестра Наталья Соловьёва.

Новые фигуранты дела Хвостова. В Ленинский районный суд поступили два уголовных дела по обвинению в передаче взятки в крупном размере экс-заместителю губернатора Дмитрию Хвостову. Следком установил, что между замом Орловой по строительству и известным владимирским строителем посредниками выступали Игорь Козырский и его сестра Наталья Соловьёва. Через свои подставные фирмы они должны были переводить Хвостову от застройщика по 20 миллионов в год. В обмен Хвостов обещал активно использовать свое служебное положение, помогать в принятии решений и влиять на мнение должностных лиц. И Козырский, и Соловьёва уже признали свою вину, дали показания и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.