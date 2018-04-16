Компания Mercedes-Benz готовится открыть российские продажи нового поколения А-Класса. Самая компактная модель Мерседеса будет стоить на уровне конкурентов, но приедет в Россию с единственным двигателем - 1,4-литровым бензиновым турбо.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-04-2018-novyj-mercedes-benz-a-klassa-rossijskie-ceny.html" target="_blank">Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены</a> - Компания Mercedes-Benz готовится открыть российские продажи нового поколения А-Класса. Самая компактная модель Мерседеса будет стоить на уровне конкурентов, но приедет в Россию с единственным двигателем - 1,4-литровым бензиновым турбо.
[url=http://33live.ru/novosti/16-04-2018-novyj-mercedes-benz-a-klassa-rossijskie-ceny.html]Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены[/url] - Компания Mercedes-Benz готовится открыть российские продажи нового поколения А-Класса. Самая компактная модель Мерседеса будет стоить на уровне конкурентов, но приедет в Россию с единственным двигателем - 1,4-литровым бензиновым турбо.