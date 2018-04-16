Компания Mercedes-Benz готовится открыть российские продажи нового поколения А-Класса. Самая компактная модель "Мерседеса" будет стоить на уровне конкурентов, но приедет в Россию с единственным двигателем — 1,4-литровым бензиновым турбо.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт