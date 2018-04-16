Рыбалка чуть не обернулась трагедией. Так в выходные помощь спасателей понадобилась двоим рыбакам на Глазовском водохранилище. Отец и сын, оба жители Радужного, не смогли выйти со льда на берег и позвонили в службу спасения.

Рыбалка чуть не обернулась трагедией. Так в выходные помощь спасателей понадобилась двоим рыбакам на Глазовском водохранилище. Отец и сын, оба жители Радужного, не смогли выйти со льда на берег и позвонили в службу спасения. После вызволения горе-рыбаков на мужчин составили протоколы об административном правонарушении. МЧС предупреждает - весной выходить на лед запрещено и опасно.