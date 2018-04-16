Угрожая предметами, похожими на нож и пневматический пистолет, нападавшие похитили денежные средства организации, а также личное имущество и деньги сотрудницы фирмы...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в Солнечногорском районе Подмосковья задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на медицинскую организацию.В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило сообщение о том, что в помещении стоматологической клиники, расположенной на Рабочей улице, произошло разбойное нападение.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое неизвестных, угрожая предметами, похожими на нож и пневматический пистолет, похитили денежные средства организации, а также личное имущество и деньги сотрудницы фирмы. Один из злоумышленников выстрелил из пневматического пистолета в сторону врача клиники. После этого нападавшие скрылись. Врач от госпитализации отказался.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска УВД по Центральному округу в Солнечногорском районе Подмосковья задержаны двое подозреваемых – приезжие из ближнего зарубежья 28 и 30 лет.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60