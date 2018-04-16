Слухи о госпитализации Иосифа Кобзона из-за возникшей аритмии опровергли сотрудники офиса народного артиста СССР. Это все нормально. У нас все нормально, ничего страшного с ним не происходит, - ответила помощница певца на вопрос ТАСС.

Слухи о госпитализации Иосифа Кобзона из-за возникшей аритмии опровергли сотрудники офиса народного артиста СССР. "Это все нормально. У нас все нормально, ничего страшного с ним не происходит", — ответила помощница певца на вопрос ТАСС.Информацию о срочном обращении певца и депутата Госдумы Кобзона к врачам опубликовал один из Telegram-каналов. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку этого мессенджера в России.80-летний Иосиф Кобзон проходит плановое обследование в одной из московских клиник. Он чувствует себя нормально.