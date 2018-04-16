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<a href="http://33live.ru/novosti/16-04-2018-otkuda-takie-cifry.html" target="_blank">Откуда такие цифры?</a> - Возмущены мартовскими счетами. Жители Собинки не понимают, почему мартовские платежки оказались намного больше февральских. Сейчас граждане, многие из которых пенсионеры, думают где же взять деньги, чтобы не стать должниками коммунальщиков и задаются вопросом - почему тепловики вовремя не учли показания общедомовых приборов учета? В ситуации разбиралась Оксана Любимова.