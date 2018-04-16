Возмущены мартовскими счетами. Жители Собинки не понимают, почему мартовские платежки оказались намного больше февральских. Сейчас граждане, многие из которых пенсионеры, думают где же взять деньги, чтобы не стать должниками коммунальщиков и задаются вопросом - почему тепловики вовремя не учли показания общедомовых приборов учета? В ситуации разбиралась Оксана Любимова.
Возмущены мартовскими счетами. Жители Собинки не понимают, почему мартовские платежки оказались намного больше февральских. Сейчас граждане, многие из которых пенсионеры, думают где же взять деньги, чтобы не стать должниками коммунальщиков и задаются вопросом - почему тепловики вовремя не учли показания общедомовых приборов учета? В ситуации разбиралась Оксана Любимова.