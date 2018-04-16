Владимирцы вместе со всей страной проверили свою грамотность. В минувшую субботу во Владимире уже в пятый раз прошел «Тотальный диктант».

Владимирцы вместе со всей страной проверили свою грамотность. В минувшую субботу во Владимире уже в пятый раз прошел «Тотальный диктант». Площадкой для его написания стал филиал Финансового университета. Текст диктанта был составлен российской писательницей Гузель Яхиной. Читала его доктор филологических наук, профессор Наталья Юдина.Проверить свою грамотность решилось 317 человек, а также 16 иностранцев. Уже известно, что на «отлично» диктант написали 16 человек. Много в этом году и «хорошистов». Наиболее сложными для участников оказались слова с непроверяемыми гласными (палисадник, тренированный), Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных, написание слова чересчур, дефисное написание, а также пунктуация при обособленных обстоятельствах (деепричастных оборотах) и прямой речи. Кроме того, во многих случаях участники вместо двоеточия писали тире, что допустимо и не считается ошибкой, согласно критериям, которые разработал Экспертный совет Тотального диктанта.Результаты диктанта горожане смогут узнать на сайте акции .А церемония награждения и консультация состоится 25 апреля, в 18 часов в финуниверситете.Информационным партером "Тотального диктанта" во Владимире выступило "Русское радио".