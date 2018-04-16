Ведущий форвард хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин уверен, что его команда сможет развернуть серию плей-офф Кубка Стэнли против Коламбуса Блю Джакетс. Пока капиталисты уступают со счетом 0:2.

Ведущий форвард хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин уверен, что его команда сможет развернуть серию плей-офф Кубка Стэнли против "Коламбуса Блю Джакетс". Пока "капиталисты" уступают со счетом 0:2.При этом "Вашингтон" в обеих домашних встречах вел в счете с разницей в две шайбы, но дважды уступил в овертайме со счетом 3:4 и 4:5. Во второй игре отлично проявил себя российский вратарь "синих жакетов" Сергей Бобровский, который отразил 54 броска и установил рекорд клуба по этому показателю в плей-офф.Тем не менее, Овечикн, который во второй игре впервые в карьере сделал голевой дубль, уверен, что его команда сможет одержать две выездных, ведь теперь очередные матчи пройдут на площадке "Коламбуса"."Мы оказались в тяжелой ситуации, — цитирует Овечкина Спортс.Ru. – Зато будет очень приятно, когда мы отыграемся, сравняем счет в серии, вернемся домой и проведем там пятый матч".