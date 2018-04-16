Полторы тысячи спасателей борются с последствиями паводков в Подмосковье. Особенно сложная ситуация в Озерском районе: из-за разлива Оки многие жители оказались фактически отрезанными от внешнего мира. Переправой пользоваться невозможно, а путь в объезд - это почти 70 километров. Когда ждать спада большой воды?

Полторы тысячи спасателей борются с последствиями паводков в Подмосковье. Особенно сложная ситуация в Озерском районе: из-за разлива Оки многие жители оказались фактически отрезанными от внешнего мира. Переправой пользоваться невозможно, а путь в объезд — это почти 70 километров. Когда ждать спада большой воды?Такого разлива в Озерском районе не было несколько лет: въезд на понтонную переправу теперь — как зрительный зал. Местные приходят посмотреть на разбушевавшуюся Оку. Из воды едва выглядывают дорожные знаки.— Давно на самом деле такого разлива не было большого!— Сейчас это еще не такой большой разлив. Подъем не пошел, в озеро не зашла вода, я вчера проехал — озеро пустое.Переправа, конечно, закрыта. Понтонный мост на время паводка оттянули в затон. Других поблизости нет, а в объезд только через Каширу, это крюк в 70 километров. Многие живут на одном берегу реки, а работают на другом.— Я работаю в школе, у нас и дети озерские ездят туда. Будем расписание составлять. Завтра заканчиваются каникулы, дети озерские тоже будут переплывать к нам туда, учиться.Из Коломны в Озеры пришел 120-местный прогулочный теплоход — катер на пять человек не справлялся. А за рекой — уже село Дединово. Жители в шутку называют его Дединовским островом. Река здесь делает крюк — подтопило с обеих сторон.— Мы не можем добраться ни через Сельниково до Луховиц, ни через Луховицы. Нет проезда!— Проблема с работой у многих из-за того, что нет переправы нормальной!Московская область по сравнению с Алтайским краем и Башкирией от большой воды страдает значительно меньше. Традиционно весеннее половодье пришло в Луховицкий, Воскресенский, Можайский районы. Хозяйства и частные дома практически не пострадали, но в воде — поля и дороги.Уходит вода, конечно, значительно медленнее, чем пришла — всего 5-6 сантиметров в день. Но движение на дорогах постепенно восстанавливается. Когда реки вернутся в свои берега и большая вода уйдет с полей, предугадать сложно: зависит от температуры, осадков, объема грунтовых вод. В некоторых районах Подмосковья уже зафиксирован спад паводка.