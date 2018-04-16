Женщина попыталась перебежать дорогу по переходу, однако в тот момент, когда она оказалась на проезжей части, загорелся зеленый свет для автомобилей и грузовик подмял пешехода под себя. ДТП попало в объектив регистратора очевидца.

Пешеход уцелел в дорожно-транспортном происшествии, предположительно произошедшем 14 апреля на территории Тамбовской области.Женщина попыталась успеть пересечь проезжую часть по регулируемому переходу. В тот момент, когда она выскочила на дорогу, зажегся зеленый сигнал светофора для автомобилей.Стоявший первым грузовик начал движение и буквально подмял под себя пешехода, чудом оказавшегося между колес "Урала", и многотонная машина проехала над женщиной, после чего она самостоятельно поднялась на ноги и продолжила движение.Водитель грузовика, ненадолго притормозивший в десятке метров от места ДТП, также покинул место аварии.