В Кремле прокомментировали попытки интернет-пользователей обойти блокировку мессенджера Telegram.

В Кремле прокомментировали попытки интернет-пользователей обойти блокировку мессенджера Telegram."Это не игра в прятки и догонялки", — заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что решение о блокировке было принято судом.Отвечая на вопрос об эффективности предпринимаемых ограничительных мер, представитель Кремля отметил, что пока рано давать такие оценки."Очевидно одно, что эти меры будут реализованы", — пояснил он.Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера 13 апреля. Причиной данного решения стал отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. Создатели мессенджера заявили, что сделать это технически невозможно. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке ресурса, передав информацию об этом операторам связи.