Cанкционка не пройдёт. Сразу несколько партий товаров, запрещённых к ввозу в Россию, уничтожены на территории Владимирской области. Самая крупная - это сыр, ввезённый к нам под видом молдавского. Его обнаружили на складе временного хранения. Некоторые коробки были перемаркированы. На двух чётко прослеживалось, что сыр произвели в Польше. Но приехал он к нам действительно из Молдовы. То есть, не исключено, что этикетки переклеивались там. И это говорит о нечистоплотности молдавских партнёров.

"Cанкционка" не пройдёт. Сразу несколько партий товаров, запрещённых к ввозу в Россию, уничтожены на территории Владимирской области. Самая крупная - это сыр, ввезённый к нам под видом молдавского. Его обнаружили на складе временного хранения. Некоторые коробки были перемаркированы. На двух чётко прослеживалось, что сыр произвели в Польше. Но приехал он к нам действительно из Молдовы. То есть, не исключено, что этикетки переклеивались там. И это говорит о нечистоплотности молдавских партнёров. По России сыр перевозила одна из московских фирм. Информация о том, что предприниматели возят "санкционку" будет направлена в полицию. Размер партии - больше 20 тонн. Оценивается она в 7-8 миллионов рублей. Весь груз был уничтожен. Говорить о том, что лучше бы этот сыр раздали бедным - неправильно. Потому что санкционный товар по закону подлежит уничтожению, а конкретно этот сыр ещё и был опасен для здоровья.Елена Ростовская, начальник отдела регионального Управления Россельхознадзора: "Ну, во-первых, это был не сыр, а, судя по маркировке, которую мы обнаружили, это был сырный продукт. То есть полуфабрикат сырный. У Россельхознадзора не имеется информации о доброкачественности этого продукта, о полном составе. То есть мы не можем судить о том, что данный продукт вообще можно употреблять в пищу".В 2014 году против нашей страны Запад стал активно вводить экономические санкции. Мы ввели ответные. И сейчас не принимаем продукцию как растительного, так и животного происхождения - в частности из стран Европейского Союза. Незаконная продукция из молочного ряда попадает в область нечасто, особенно в таких количествах как эта партия сыра. Гораздо чаще выявляются незаконно ввезённые фрукты. Сразу два таких случая зафиксированы в конце прошлой недели. В Покрове арестована партия груш, весом 74 килограмма. А в Гусь-Хрустальном - на складе предпринимателя нашли 81 килограмм яблок, и 124 килограмма груш. Как и сыр, фрукты прибыли к нам из Польши. Их изъяли из оборота, и уничтожили. И опять специалисты надзорного ведомства советуют не жалеть о том, что данный товар не попал на столы россиян.Татьяна Ярикова, начальник отдела регионального Управления Россельхознадзора: "При покупке продукции для дальнейшей розничной реализации или мелкооптовой реализации у предпринимателя должны быть документы, подтверждающие их качество и происхождение. То есть накладные. Накладные на момент проведения проверки отсутствовали на складах".