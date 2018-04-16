На рынке недвижимости Московского региона нарастает конкуренция между двумя самыми бюджетными сегментами – студиями и комнатами, говорится в сообщении компании Инком-Недвижимость.

При этом большая часть студий сосредоточена в Подмосковье, а объем предложения комнат сконцентрирован на вторичном рынке Москвы, но 95% покупателей предпочитают студии комнатам.Около 13% тех, кто составляет традиционную целевую аудиторию покупателей комнат – приезжие из регионов или бывших союзных республик, люди, у которых ухудшилось материальное положение – в итоге покупают студии, в то время как 5 лет назад такой картины не наблюдалось вовсе.Основной причиной этого аналитики называют растущий объем студий и их ценовая доступность.Самая дешевая комната на вторичном рынке жилья Москвы (с учетом присоединенных территорий) обойдется в 1,5 миллиона рублей. Покупатель получит 9-метровую комнату на восьмом этаже панельной девятиэтажки в Новой Москве. А самая дешевая студия в Подмосковье стоит 888 тысяч рублей – площадь жилья составляет 18 квадратных метров, студия располагается на первом этаже 4-этажного монолитного дома стандартного класса в Чеховском районе.Самая дорогая комната на московской вторичке стоит 14 миллионов рублей – помещение площадью 12 квадратных метров расположено на четвертом этаже 8-этажного дома на Арбате. При этом комната продается по сильно завышенной цене, как и многие другие в центре Москвы. Самая дорогая студия в Подмосковье площадью 47 квадратных метров стоит 6,5 миллиона рублей. Квартира находится в Одинцовском районе, на последнем этаже 12-этажного монолитного дома.