В Центре профессиональной подготовки состоялось награждение победителей памятными дипломами и грамотами.

12 апреля 2018 года на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошел Областной этап конкурса профессионального мастерства среди следователей органов предварительного следствия территориальных органов УМВД России по Владимирской области.По итогам конкурса компетентное жюри определило победителей.Места распределились следующим образом:В общем зачете первое место занял Олег Кулешов (УМВД России по Владимирской области), второе место у Елизаветы Ждановой (МО МВД России «Ковровский») и третье место досталось Елене Гончар (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»).Победителем в номинации «огневая подготовка» стал Павел Дерин (ОМВД России по Юрьев-Польскому району), «медицинская подготовка» - Сергей Лепескин (УМВД России по г. Владимиру), «физическая подготовка» - Елена Гончар (МО МВД России «Гусь- Хрустальный»), лучшим в «служебной подготовке» стал Олег Кулешов (УМВД России по Владимирской области), в «технико-криминалистичекой подготовке» - Иван Кузнечихин (ОМВД России по Кольчугинскому району).Заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди следователей органов предварительного следствия на звание «Лучший по профессии» пройдет в сентябре 2018 года в Нижегородской академии МВД России.