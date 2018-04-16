Несмотря на то, что следующие выборы президента США пройдут в 2020 году, глава Белого дома Дональд Трамп уже начал готовиться к своему переизбранию. Американский лидер пошел по миру с протянутой рукой и собрал миллионы долларов на будущую президентскую кампанию только за первый квартал этого года.

Несмотря на то, что следующие выборы президента США пройдутв 2020 году, глава Белого дома Дональд Трамп уже начал готовиться к своемупереизбранию. Американский лидер пошел по миру с протянутой рукой и собралмиллионы долларов на будущую президентскую кампанию только за первый кварталэтого года.Всего комитеты в поддержку Дональда Трампа, включая"Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again Committee)собрали вмеcnt 20,2 миллиона долларов за первый квартал этого года. Об этомпишет издание The Journal Gazette.Газета отмечает, что это значительно больше, чем зааналогичный период прошлого года, когда нынешний американский лидер занялкресло главы Белого дома. Тогда комитеты в его поддержку собрали 12,5 миллиона.Стоит отметить, что на прошлую президентскую кампанию Трамппотратил 429,5 миллиона долларов. Это значительно меньше, чем его соперницаХиллари Клинтон. Избирательная кампания кандидата от Демократической партиистоила более 897 миллионов долларов.Тогда Трамп собрал на ведение предвыборной гонки около 512миллионов, из них 56 были его личными средствами. Как подсчитали эксперты,самой крупной статьей расходов было размещение рекламы. На эти цели кандидат отреспубликанцев потратил почти 68 миллионов долларов. На втором месте у Трампабыли расходы на digital ($58,6 млн), а после них – транспорт (23,5 миллиона).при этом миллиардер активнее тратил денежные средства намерчендайзинг, в том числе футболки, знаменитые красные кепки MAGA и прочуюодежду с предвыборной символикой. На это у кандидата от республиканцев ушлоболее 14 миллионов долларов, тогда как Клинтон потратила "всего лишь"2,6 миллиона.