Несмотря на то, что следующие выборы президента США пройдут
в 2020 году, глава Белого дома Дональд Трамп уже начал готовиться к своему
переизбранию. Американский лидер пошел по миру с протянутой рукой и собрал
миллионы долларов на будущую президентскую кампанию только за первый квартал
этого года.
Несмотря на то, что следующие выборы президента США пройдут
в 2020 году, глава Белого дома Дональд Трамп уже начал готовиться к своему
переизбранию. Американский лидер пошел по миру с протянутой рукой и собрал
миллионы долларов на будущую президентскую кампанию только за первый квартал
этого года.
Всего комитеты в поддержку Дональда Трампа, включая
"Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again Committee)
собрали вмеcnt 20,2 миллиона долларов за первый квартал этого года. Об этом
пишет издание The Journal Gazette.
Газета отмечает, что это значительно больше, чем за
аналогичный период прошлого года, когда нынешний американский лидер занял
кресло главы Белого дома. Тогда комитеты в его поддержку собрали 12,5 миллиона.
Стоит отметить, что на прошлую президентскую кампанию Трамп
потратил 429,5 миллиона долларов. Это значительно меньше, чем его соперница
Хиллари Клинтон. Избирательная кампания кандидата от Демократической партии
стоила более 897 миллионов долларов.
Тогда Трамп собрал на ведение предвыборной гонки около 512
миллионов, из них 56 были его личными средствами. Как подсчитали эксперты,
самой крупной статьей расходов было размещение рекламы. На эти цели кандидат от
республиканцев потратил почти 68 миллионов долларов. На втором месте у Трампа
были расходы на digital ($58,6 млн), а после них – транспорт (23,5 миллиона).
при этом миллиардер активнее тратил денежные средства на
мерчендайзинг, в том числе футболки, знаменитые красные кепки MAGA и прочую
одежду с предвыборной символикой. На это у кандидата от республиканцев ушло
более 14 миллионов долларов, тогда как Клинтон потратила "всего лишь"
2,6 миллиона.