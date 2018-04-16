Разрыва Большого договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией не будет. Руководство Незалежной, угрожавшее подобными мерами, просто оказалось заложником своей антироссийской политики, уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Разрыва Большого договора о дружбе и сотрудничестве Украиныс Россией не будет. Руководство Незалежной, угрожавшее подобными мерами, простооказалось заложником своей антироссийской политики, уверен директор Украинскогоинститута анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Он назвал предложение о разрыве отношений"сюрреалитической темой". Порошенко, уверен эксперт, оказалсязаложником собственной политики, потому как если не заявить о разрыве договорадо 1 октября этого года, то он автоматически продлевается, и этим могутвоспользоваться оппоненты главы государства на предстоящих в следующем годупрезидентских выборах.Вместе с тем Бортник напомнил, что документ непредусматривает одностороннего расторжения или пересмотра отдельных положений."Вряд ли Россия согласится на такой сценарий", – сказал эксперт.В случае, если Украина все-таки решится на разрыв, то ее ждет множеством негативных последствий, уверен политолог.Это и резкое ухудшение двусторонних отношений, и вопрос признания границ другдруга, и экономические потери, поскольку более 400 межгосударственныхсоглашений ссылаются на Большой договор, пишет "ПолитНавигатор".Аналитик полагает, что разрывать Большой договор властиНезалежной не решатся. "А потому устроили танцы с бубном – разорвемотельные положения, сделаем что-то другое", – объяснил Бортник.Напомним, в начале апреля президент Петр Порошенко внес вВерховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении рядаположений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной иРоссией, или Большого договора. Они касаются военно-технического сотрудничествадвух стран и стратегического партнерства.Кроме того, украинский лидер поручил правительству начатьпроцедуру выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам,организация является "пережитком времени".Украина является одной изстран-основательниц СНГ, однако Киев так и не ратифицировал Устав СНГ. В марте2014 года, вскоре после государственного переворота, секретарь Советанацбезопасности и обороны Андрей Парубий объявил о начале процесса выхода изорганизации.