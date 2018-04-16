Разрыва Большого договора о дружбе и сотрудничестве Украины
с Россией не будет. Руководство Незалежной, угрожавшее подобными мерами, просто
оказалось заложником своей антироссийской политики, уверен директор Украинского
института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Разрыва Большого договора о дружбе и сотрудничестве Украины
с Россией не будет. Руководство Незалежной, угрожавшее подобными мерами, просто
оказалось заложником своей антироссийской политики, уверен директор Украинского
института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Он назвал предложение о разрыве отношений
"сюрреалитической темой". Порошенко, уверен эксперт, оказался
заложником собственной политики, потому как если не заявить о разрыве договора
до 1 октября этого года, то он автоматически продлевается, и этим могут
воспользоваться оппоненты главы государства на предстоящих в следующем году
президентских выборах.
Вместе с тем Бортник напомнил, что документ не
предусматривает одностороннего расторжения или пересмотра отдельных положений.
"Вряд ли Россия согласится на такой сценарий", – сказал эксперт.
В случае, если Украина все-таки решится на разрыв, то ее ждет множеством негативных последствий, уверен политолог.
Это и резкое ухудшение двусторонних отношений, и вопрос признания границ друг
друга, и экономические потери, поскольку более 400 межгосударственных
соглашений ссылаются на Большой договор, пишет "ПолитНавигатор".
Аналитик полагает, что разрывать Большой договор власти
Незалежной не решатся. "А потому устроили танцы с бубном – разорвем
отельные положения, сделаем что-то другое", – объяснил Бортник.
Напомним, в начале апреля президент Петр Порошенко внес в
Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении ряда
положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и
Россией, или Большого договора. Они касаются военно-технического сотрудничества
двух стран и стратегического партнерства.
Кроме того, украинский лидер поручил правительству начать
процедуру выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам,
организация является "пережитком времени".
Украина является одной из
стран-основательниц СНГ, однако Киев так и не ратифицировал Устав СНГ. В марте
2014 года, вскоре после государственного переворота, секретарь Совета
нацбезопасности и обороны Андрей Парубий объявил о начале процесса выхода из
организации.