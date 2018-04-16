Сценарий провокации в сирийском городе Дума был расписан и подготовлен США, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе своего выступления на специальной встрече исполнительного совета ОЗХО по Сирии.

Сценарий провокации в сирийском городе Дума был расписан и подготовлен США, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе своего выступления на специальной встрече исполнительного совета ОЗХО по Сирии.После "фейковых вбросов из Думы" от "Белых касок" США, Великобритания, Франция и ряд других стран набросились с обвинениями на сирийские власти, и "громогласные заявления" о том, что правительство Сирии совершило очередное преступление на своей земле и против своего народа, чему имеются "якобы некие достоверные сведения", зазвучали на высоком политическом уровне."Режиссеров этого спектакля даже не смущала вся абсурдность ситуации: ведь Восточная Гута была уже практически освобождена, а в Думе была достигнута договоренность с последними группами боевиков о том, что им предоставляется безопасный гуманитарный коридор для выезда в провинцию Идлиб как их самих, так и членов их семей", — напомнил Шульгин.У России есть неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента в Думе не было. Шульгин обвинил в причастности к провокации британские спецслужбы, которые, возможно, действовали "при участии своих старших союзников из Вашингтона", чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество.Непосредственными исполнителями провокации стали "псевдогуманитарные НПО, опекаемые противниками правительства Сирии", среди которых и "Белые каски".Шульгин подчеркнул, что "эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран", передает "Интерфакс".Постпред России при ОЗХО сообщил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в Думе, нашли участников видеосъемок, которые были представлены в качестве доказательств химической атаки."Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов", — добавил он.Шульгин также заявил, что дезинформация исходит от США, хотя ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила в этом Россию.14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химоружия.