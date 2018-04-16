В постпредстве РФ при ОЗХО обвинили США в попытках подорвать доверие к работе миссии организации в сирийской Думе. Постпредство заявило, что не будет вмешиваться в работу экспертов ОЗХО.

США пытаются подорвать работу экспертов Организации по запрещению химического оружия еще до их прибытия в сирийский город Дума. Об этом заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО. На своей странице в Twitter российское постпредство подчеркнуло, что подтверждает свою приверженность обеспечить безопасность миссии и не будет вмешиваться в ее работу.Как сообщает "Интерфакс", на заседании исполнительного совета ОЗХО председательствующая в ЕС Болгария заявила от имени ЕС, что "не может быть иного решения сирийского кризиса, кроме политического"."Трудно не согласиться с этим заявлением, особенно после того, как два (пока) члена ЕС два дня назад осуществили военный удар", — подчеркнули в российском постпредстве.Ранее о невозможности решить сирийскую проблему военным путем заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. По его мнению, пришло время политического диалога. "Мы должны встать на путь диалога с Ираном и Россией", — подчеркнул министр.