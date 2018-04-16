72-летняя Екатерина, ставшая законной супругой 37-летнего Гогена Солнцева, оказалась той еще любительницей покувыркаться в постели! Она знает такие позы, что диву даешься.

72-летняя Екатерина, ставшая законной супругой 37-летнего Гогена Солнцева, оказалась той еще любительницей покувыркаться в постели! Она знает такие позы, что диву даешься.У самого Гогена, несмотря на эпатажный образ, интимный опыт с женщинами небольшой. А вот его супружница такие фортели в спальне выкидывает, что, как говорится, и мертвый возбудится."Мы не пуритане, – улыбается бывший участник "Дома-2". – Уже больше года живем совершенно нормальной, обычной семейной жизнью. У меня не такой большой опыт сексуальной жизни, чтобы сравнивать Катю с другими. Но могу сказать, что мне с ней комфортно и гармонично! До сих пор помню наш первый интим. Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда были после ресторана, где выпили вина. Потом все и случилось! Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Тем более что зубы у нее свои, челюсть она во время утех не вынимает""Катя – вполне активная женщина! Уверяю вас: она даст фору любой молодухе. Хотя в постели больше придерживается консервативных взглядов. Но она понимает, что у меня выходящая за рамки общепринятых норм репутация. Поэтому старается соответствовать!", – цитирует СолнцеваНапомним, что в начале знакомства Солнцев и его подруга сердца отправились на курорт. Соседи по отелю жаловались на парочку: "На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".