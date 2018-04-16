Замыкание электропроводки могло привести к крупному пожару в Нальчике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кабардино-Балкарии.

Замыкание электропроводки могло привести к крупному пожару в Нальчике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кабардино-Балкарии.Пожар произошел утром в понедельник на Центральном рынке города. Огонь охватил два павильона, один из них выгорел полностью — это примерно 3 тысячи квадратных метров. За несколько часов пожар удалось локализовать, и сейчас спасатели проливают конструкции. Жертв и пострадавших нет.