Эммануэль Макрон подтвердил, что в мае отправится в Санкт-Петербург. Целью рабочей поездки станет встреча с президентом России Владимиром Путиным на международном экономическом форуме.

Эммануэль Макрон подтвердил, что в мае отправится в Санкт-Петербург. Целью рабочей поездки станет встреча с президентом России Владимиром Путиным на международном экономическом форуме.Одной из главных тем диалога двух лидеров может стать ситуация в Сирии. Президент Франции – один из главных виновников обострения конфликта: он вместе с США и Великобританией. "У нас должен быть искренний диалог с Россией", – уверен Макрон.Ожидается, что встреча глав государств станет продолжением их дискуссии, начатой вскоре после избрания Макрона на должность, передает . "Эта встреча не поставлена под вопрос", – заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Он подчеркнул, что Франции необходим конструктивный диалог. "Надо продолжать говорить с Россией", – подчеркнул французский министр.Ранее сообщалось, что Франция придает большое значение взаимоотношениям с Россией и продолжает готовить визит Макрона. "Мы исходим из того, что Сирия будет одной из главных тем предстоящей встречи двух лидеров на полях Петербургского международного экономического форума", – отметили в Елисейском дворце.Напомним, практически сразу после избрания президентом Макрон пригласил Путина посетить Францию. На встрече, которая прошла в Версале, Владимир Путин, в свою очередь, пригласил французского коллегу на Петербургский международный экономический форум. Президент Франции посетит Россию 24-25 мая.