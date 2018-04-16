В минувшее воскресенье 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Сегодня жизнь Примадонны полна радостных событий и неожиданностей. Не будет исключением и будущий год.

В минувшее воскресенье 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Сегодня жизнь Примадонны полна радостных событий и неожиданностей. Не будет исключением и будущий год."Покартам четко видно, что совсем скоро у Аллы Борисовны появится внук. Событиебезусловно радостное, и можно сказать долгожданное. Она окружена детьми иположительными эмоциями, в ее жизни много приятных хлопот, связанными своспитанием не только своих малышей", – рассказала Dni.RuСемейные дела немного отвлекут небольшогоскандала, считает гадалка. "В ближайшем будущем возможна некая конфликтнаяситуация и недопонимание с деловыми партнерами. Это может спровоцироватьсложности в работе. Ситуация разрешаема, но важно сохранять внимательностьобщении с этими людьми. Вероятно, что Алла Борисовна примет решение ограничить связис этими людьми, что в целом будет верным решением", – предупредила она.Что касается семейной жизни, то ведуньяуверена – в их доме все спокойно. "Правда я не вижу какого-то постоянства. Парато вместе, то раздельно. Я бы даже сказала, что муж больше навещает семью,нежели живет с ними, – поделилась Саона. – Дети растут очень талантливыми.Необычная и яркая внешность дочери Примадонны позволит ей в будущем пойти постопам матери. Карты показывает ее актрисой, но с музыкальным уклоном. Она точнобудет петь, возможно станет актрисой мюзиклов. Что касается сына АллыБорисовны, то я вижу его архитектором, его судьба будет связана с дизайном. Относительноздоровья глобальных проблем в новом жизненном году я не вижу, однако хочузаметить, что необходимо придерживаться диеты и не злоупотреблять алкоголем".