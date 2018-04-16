В минувшее воскресенье 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Сегодня жизнь Примадонны полна радостных событий и неожиданностей. Не будет исключением и будущий год.
В минувшее воскресенье 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Сегодня жизнь Примадонны полна радостных событий и неожиданностей. Не будет исключением и будущий год.
"По
картам четко видно, что совсем скоро у Аллы Борисовны появится внук. Событие
безусловно радостное, и можно сказать долгожданное. Она окружена детьми и
положительными эмоциями, в ее жизни много приятных хлопот, связанными с
воспитанием не только своих малышей", – рассказала Dni.Ru
Семейные дела немного отвлекут небольшого
скандала, считает гадалка. "В ближайшем будущем возможна некая конфликтная
ситуация и недопонимание с деловыми партнерами. Это может спровоцировать
сложности в работе. Ситуация разрешаема, но важно сохранять внимательность
общении с этими людьми. Вероятно, что Алла Борисовна примет решение ограничить связи
с этими людьми, что в целом будет верным решением", – предупредила она.
Что касается семейной жизни, то ведунья
уверена – в их доме все спокойно. "Правда я не вижу какого-то постоянства. Пара
то вместе, то раздельно. Я бы даже сказала, что муж больше навещает семью,
нежели живет с ними, – поделилась Саона. – Дети растут очень талантливыми.
Необычная и яркая внешность дочери Примадонны позволит ей в будущем пойти по
стопам матери. Карты показывает ее актрисой, но с музыкальным уклоном. Она точно
будет петь, возможно станет актрисой мюзиклов. Что касается сына Аллы
Борисовны, то я вижу его архитектором, его судьба будет связана с дизайном. Относительно
здоровья глобальных проблем в новом жизненном году я не вижу, однако хочу
заметить, что необходимо придерживаться диеты и не злоупотреблять алкоголем".