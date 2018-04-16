Мать-садистка решила проучить свою дочь и записала издевательства на видео. Женщина аргументировала зверства тем, что с ней так поступал муж.

Мать-садистка решила "проучить" свою дочь и записала издевательства на видео. Женщина аргументировала зверства тем, что с ней так поступал муж.На опубликованных кадрахродительница душит свою дочь и бьет девочку мягкой игрушкой. При этомженщина совершенно не стесняется в выражениях. Выпившая мать по ошибке отправила запись подруге, и та сразу обратилась в нужную инстанцию.По словам знакомых москвички, садистка била себя по животу во время беременности иненавидела дочь еще до ее рождения. После публикации жуткого видео малышку забралиорганы опеки. В данный момент она находится с отцом. Судьба самой матери поканеизвестна, передает .