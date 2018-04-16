Под колеса авто попали два пешехода. ДТП произошло накануне на улице Нижняя Дуброва Владимира.

Под колеса авто попали два пешехода. ДТП произошло накануне на улице Нижняя Дуброва Владимира. По предварительной информации, автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением 62-летнего мужчины, поворачивая налево, въехал на тротуар, где в это время находились две женщины, которые собирались переходить дорогу. В результате ДТП пострадали оба пешехода. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу. Установлено, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции на месте составлен протокол. По факту ДТП назначена проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.