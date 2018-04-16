Россия и Турция не заключали соглашения по Сирии. Поведению
Анкары, поддержавшей удары западной коалиции по сирийским объектам, удивляться
не стоит.
Россия и Турция не заключали соглашения по Сирии. Поведению
Анкары, поддержавшей удары западной коалиции по сирийским объектам, удивляться
не стоит.
Москва и Анкара не союзники в конфликте вокруг Сирии, и
делить им нечего. Так прокомментировал заявления турецкий официальных лиц директор Центра изучения стран Ближнего Востока
и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров.
По словам эксперта, Реджеп Эрдоган периодически "сдает"
Россию. "Хочу напомнить, кроме всего прочего, что Лавров потребовал
возврата под администрацию Дамаска Африна. В грубой форме Чавушоглу и Эрдоган
ответили "нет". Какие союзники? Чего там делить-то?", – заявил
аналитик в эфире .
Генштаб вооруженных сил Турции объявил 20 января о начале
операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских Отрядов
народной самообороны и партии "Демократический союз". Удары были
направлены на сирийский регион Африн, где проживают около 1,5 миллиона курдов и
беженцев из других сирийских областей. 24 марта Анкара заявила о взятии под
контроль всего региона.
11 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
заявил, что Анкара не вернет сирийскому правительству контроль над Африном -
несмотря на призывы главы российского МИД Сергея Лаврова.
В то же время, турецкие официальные лица опровергают
заявления западных лидеров – в частности, президента Франции Макрона – о том,
что удары коалиции по сирийским объектам "разделили Турцию и Россию".
Так, по словам вице-премьера Бекира Боздага, Анкара не намерена отказываться от
сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии – несмотря на то, что руководство
Турции поддержало недавние авиаудары. "Наша политика служит правому делу.
Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе",
– заявил Боздаг.
Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли
ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Из 103
крылатых ракет удалось сбить 71, жертв и серьезных разрушений нет.