Россия и Турция не заключали соглашения по Сирии. Поведению Анкары, поддержавшей удары западной коалиции по сирийским объектам, удивляться не стоит.

Россия и Турция не заключали соглашения по Сирии. ПоведениюАнкары, поддержавшей удары западной коалиции по сирийским объектам, удивлятьсяне стоит.Москва и Анкара не союзники в конфликте вокруг Сирии, иделить им нечего. Так прокомментировал заявления турецкий официальных лиц директор Центра изучения стран Ближнего Востокаи Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров.По словам эксперта, Реджеп Эрдоган периодически "сдает"Россию. "Хочу напомнить, кроме всего прочего, что Лавров потребовалвозврата под администрацию Дамаска Африна. В грубой форме Чавушоглу и Эрдоганответили "нет". Какие союзники? Чего там делить-то?", – заявиланалитик в эфире .Генштаб вооруженных сил Турции объявил 20 января о началеоперации "Оливковая ветвь", направленной против курдских Отрядовнародной самообороны и партии "Демократический союз". Удары былинаправлены на сирийский регион Африн, где проживают около 1,5 миллиона курдов ибеженцев из других сирийских областей. 24 марта Анкара заявила о взятии подконтроль всего региона.11 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглузаявил, что Анкара не вернет сирийскому правительству контроль над Африном -несмотря на призывы главы российского МИД Сергея Лаврова.В то же время, турецкие официальные лица опровергаютзаявления западных лидеров – в частности, президента Франции Макрона – о том,что удары коалиции по сирийским объектам "разделили Турцию и Россию".Так, по словам вице-премьера Бекира Боздага, Анкара не намерена отказываться отсотрудничества с Россией и Ираном по Сирии – несмотря на то, что руководствоТурции поддержало недавние авиаудары. "Наша политика служит правому делу.Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе",– заявил Боздаг.Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанеслиракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Из 103крылатых ракет удалось сбить 71, жертв и серьезных разрушений нет.