Помощница народного артиста
Иосифа Кобзона рассказала о состоянии здоровья певца. Женщина уверила, что Кобзона
скоро выпишут.
Помощница народного артиста
Иосифа Кобзона рассказала о состоянии здоровья певца. Женщина уверила, что Кобзона
скоро выпишут.
"Все у нас нормально, все
хорошо. Это просто плановое обследование на один день", – сказала собеседница . Женщина уверила журналистов, что переживать не стоит.
Добавим, что ранее сообщалось,
что Иосиф Давыдович был
экстренно доставлен в одну из столичных клиник. В сообщении говорилось, что причиной обращения могло послужить нарушение ритмов сердца. Впрочем, оговаривалось, что такой диагноз обуславливается не только патологией, но также и физиологическими особенностями организма.
Обычно нарушение ритмов сердца сопровождается общим тяжелым состоянием,
слабостью, интенсивными болями в левой половине грудной клетки, снижением
артериального давления и потерей сознания. Эти симптомы требуют особого
внимания со стороны врачей.
О плохом здоровье Кобзона известно уже давно. В 2010-м
артист упал в обморок прямо на сцене, но его быстро удалось привести в чувство.
Когда артист потерял сознание второй раз, бригаде врачей пришлось делать ему
искусственное дыхание. Из-за множества операций у певца развилась анемия, и
обмороки стали для него привычным делом.
Добавим, что в недавнем интервью Dni.Ru Иосиф Давыдович признался: он борется с
раком. Артисту удалили мочевой пузырь, врачи утверждали, что Кабзону осталось
жить две недели. "В Москве собрался
большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А
оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных
мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. Только хирург Питер Альтхаус
проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки
пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую
клинику к Альтхаусу", – рассказал певец.