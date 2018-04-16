Помощница народного артиста Иосифа Кобзона рассказала о состоянии здоровья певца. Женщина уверила, что Кобзона скоро выпишут.

Помощница народного артистаИосифа Кобзона рассказала о состоянии здоровья певца. Женщина уверила, что Кобзонаскоро выпишут."Все у нас нормально, всехорошо. Это просто плановое обследование на один день", – сказала собеседница . Женщина уверила журналистов, что переживать не стоит.Добавим, что ранее сообщалось,что Иосиф Давыдович былэкстренно доставлен в одну из столичных клиник. В сообщении говорилось, что причиной обращения могло послужить нарушение ритмов сердца. Впрочем, оговаривалось, что такой диагноз обуславливается не только патологией, но также и физиологическими особенностями организма.Обычно нарушение ритмов сердца сопровождается общим тяжелым состоянием,слабостью, интенсивными болями в левой половине грудной клетки, снижениемартериального давления и потерей сознания. Эти симптомы требуют особоговнимания со стороны врачей.О плохом здоровье Кобзона известно уже давно. В 2010-мартист упал в обморок прямо на сцене, но его быстро удалось привести в чувство.Когда артист потерял сознание второй раз, бригаде врачей пришлось делать емуискусственное дыхание. Из-за множества операций у певца развилась анемия, иобмороки стали для него привычным делом.Добавим, что в недавнем интервью Dni.Ru Иосиф Давыдович признался: он борется сраком. Артисту удалили мочевой пузырь, врачи утверждали, что Кабзону осталосьжить две недели. "В Москве собралсябольшой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. Аоперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственныхмочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. Только хирург Питер Альтхауспроводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишкипациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкуюклинику к Альтхаусу", – рассказал певец.