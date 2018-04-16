Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram в соответствии с законом, получив в понедельник соответствующее решение суда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Роскомнадзор приступил к блокировке "интернет-ресурсов организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership" в соответствии с законом, получив в понедельник соответствующее решение суда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства."Информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — говорится в сообщении регулятора.13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес вердикто по иску Роскомнадзора, согласившись с позицией ведомства о необходимости блокировки мессенджера Telegram на территории России. Суд постановил, что сервис, созданный командой соонователя "ВКонтакте" Павла Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.