России пророчат мрачное будущее. С негативным прогнозом для российской экономики выступил аналитик Джон Пол Смит, предсказавший кризис 1998 года.

России пророчат мрачное будущее. С негативным прогнозом дляроссийской экономики выступил аналитик Джон Пол Смит, предсказавший кризис 1998года.Скупать российские ценные бумаги сейчас нежелательно, заявилСмит. К прогнозам бывшего стратега DeutscheBank AG прислушиваются – именно он предсказал обвал рынка в России в 1998 годуза несколько месяцев до того, как разразился кризис.Эксперт в начале 1998 года предупредил о том, что Россиюждет масштабный финансовый кризис и девальвация. В августе того же года Москвадопустила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, после чегорубль отправился в "свободное плавание".Краткосрочного отскока рубля и российского фондового рынкапосле обвала, последовавшего за введением новых санкций Вашингтоном 6 апреля,исключать нельзя. Однако в целом, считает Смит, долгосрочный прогноз остается мрачным.По мнению аналитика, инвесторы могут стать жертвами действиях обеих сторонконфликта в новой холодной войне.Ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на международнойарене, Смит оценивает как столкновение политических, экономических и финансовыхсистем. Так что недооценивать серьезность нынешнего конфликта между Россией иЗападом не стоит, приводит мнение экономиста агентство Bloomberg.Напомним, что из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний за 9 апреля миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения санкций – более 17 миллиардов. Курс евро повышался до 80-ти, а доллара – до 64 рублей.14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам в Сирии – которые, по их мнению, имели отношение к химической программе. По словам Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества. Президент США заявил, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении Москвы.