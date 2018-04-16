России пророчат мрачное будущее. С негативным прогнозом для
российской экономики выступил аналитик Джон Пол Смит, предсказавший кризис 1998
года.
России пророчат мрачное будущее. С негативным прогнозом для
российской экономики выступил аналитик Джон Пол Смит, предсказавший кризис 1998
года.
Скупать российские ценные бумаги сейчас нежелательно, заявил
Смит. К прогнозам бывшего стратега Deutsche
Bank AG прислушиваются – именно он предсказал обвал рынка в России в 1998 году
за несколько месяцев до того, как разразился кризис.
Эксперт в начале 1998 года предупредил о том, что Россию
ждет масштабный финансовый кризис и девальвация. В августе того же года Москва
допустила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, после чего
рубль отправился в "свободное плавание".
Краткосрочного отскока рубля и российского фондового рынка
после обвала, последовавшего за введением новых санкций Вашингтоном 6 апреля,
исключать нельзя. Однако в целом, считает Смит, долгосрочный прогноз остается мрачным.
По мнению аналитика, инвесторы могут стать жертвами действиях обеих сторон
конфликта в новой холодной войне.
Ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на международной
арене, Смит оценивает как столкновение политических, экономических и финансовых
систем. Так что недооценивать серьезность нынешнего конфликта между Россией и
Западом не стоит, приводит мнение экономиста агентство Bloomberg.
Напомним, что из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний за 9 апреля миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения санкций – более 17 миллиардов. Курс евро повышался до 80-ти, а доллара – до 64 рублей.
14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам в Сирии – которые, по их мнению, имели отношение к химической программе. По словам Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества. Президент США заявил, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении Москвы.