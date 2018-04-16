Москва обвинила Лондон в инсценировке химической атаки
в сирийском городе Дума. Об этом заявил постоянный представитель России
при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр
Шульгин.
Москва обвинила Лондон в инсценировке химической атаки
в сирийском городе Дума. Об этом заявил постоянный представитель России
при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр
Шульгин.
По его словам, у России есть
не просто "высокая степень уверенности", а неопровержимые
доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было. Шульгин
отметил, что все это – спланированная провокация спецслужб Великобритании.
При этом он не исключает участия в
данной истории Вашингтона "с целью введения мирового сообщества
в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии". "Нет сомнений, что американцы играют во всем этом "первую
скрипку". США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после
"фейковых" вбросов из Думы от "Белых касок" и иже с ними сходу обрушились на
сирийские власти с обвинениями", – приводит слова постпреда России при ОЗХО сайт
посольства России в Нидерландах.
Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские
объекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и Хомсу
выпустили более ста ракет – большинство было сбито сирийской системой
противовоздушной обороны, основу которой составляет техника советского
производства.
Поводом
для агрессии стало то, что 7 апреля в Думе сирийские войска якобы применили
химическое оружие против повстанцев. Центр по примирению враждующих сторон
провел собственное расследование, но не обнаружил следов применения химоружия.