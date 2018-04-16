Москва обвинила Лондон в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Москва обвинила Лондон в инсценировке химической атакив сирийском городе Дума. Об этом заявил постоянный представитель Россиипри Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) АлександрШульгин.По его словам, у России естьне просто "высокая степень уверенности", а неопровержимыедоказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было. Шульгинотметил, что все это – спланированная провокация спецслужб Великобритании.При этом он не исключает участия вданной истории Вашингтона "с целью введения мирового сообществав заблуждение и оправдания агрессии против Сирии". "Нет сомнений, что американцы играют во всем этом "первуюскрипку". США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после"фейковых" вбросов из Думы от "Белых касок" и иже с ними сходу обрушились насирийские власти с обвинениями", – приводит слова постпреда России при ОЗХО сайтпосольства России в Нидерландах.Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийскиеобъекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и Хомсувыпустили более ста ракет – большинство было сбито сирийской системойпротивовоздушной обороны, основу которой составляет техника советскогопроизводства.Поводомдля агрессии стало то, что 7 апреля в Думе сирийские войска якобы применилихимическое оружие против повстанцев. Центр по примирению враждующих сторонпровел собственное расследование, но не обнаружил следов применения химоружия.