Певицу Ламу Сафонову атакуют недоброжелатели.
Некоторых россиян возмущает то, что артистка открыто говорит о своем онкологическом
заболевании и ведет при этом активную творческую деятельность.
Певицу Ламу Сафонову атакуют недоброжелатели.
Некоторых россиян возмущает то, что артистка открыто говорит о своем онкологическом
заболевании и ведет при этом активную творческую деятельность.
Свое отношение к
данной ситуации высказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что хаять человека, находящегося в столько
сложной жизненной ситуации – недостойно.
"Мне кажется, это низко – нападать на человека,
который борется с онкологическим заболеванием. Лама не опустила руки, она поет,
живет активной жизнью и в это же время проходит необходимые курсы лечения. Я
хочу пожелать ей победить болезнь, а тем, кто на нее нападает, одуматься", -
заявил Манукян. "Просто поставьте себя на ее место, подумайте о том, что она
сейчас живет каждый день как последний и не хочет его прожить в немощи и в
страданиях, а хочет этому дню искренне радоваться. Лучше поддержите ее, она
молодец, она боец!", – считает собеседник Dni.Ru.
Отметим, что реакция пользователей Сети на информацию о том,
что певица приняла участие в
модном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды
в Москве, действительно была довольно резкой. "Она так любит свою болезнь, так кичится ей, так показушно
делает фото рук с пластырем. Зачем? Вызвать жалость? Сочувствие? Сочувствие как
к тяжело больному человеку отступает перед наглостью этого человека, показушностью, враньем", "Я видела ее в больнице, она ходила прекрасно
без палки, но в соцсеть выложила фото с палкой и написала, что только так может
передвигаться. К чему эта показуха?", – написали читатели Dni.Ru в комментариях к данной статье.
Разумеется, не все столько категоричны в своих суждениях.
Большинство знакомых с творчеством певицы желают ей скорейшего выздоровления. "Живи, улыбайся, чтобы здоровье у тебя было
крепкое, и все чтобы у тебя было хорошо!", "Лама, я тобой восхищаюсь, ты
борец, ты умничка. Дай бог тебе здоровья и сил. Хранит тебя бог", "Победите
болезнь и желаю долгих лет жизни! Вы очень хорошая, не сдавайтесь!", -
пишут фолловеры Ламы на ее страничке в Instagram.
Напомним, артистка
узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят
десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии и
перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. В социальных сетях она
подробно озвучила диагноз: "Для тех, кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА.
Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами в
лимфоузлах".