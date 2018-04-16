Певицу Ламу Сафонову атакуют недоброжелатели. Некоторых россиян возмущает то, что артистка открыто говорит о своем онкологическом заболевании и ведет при этом активную творческую деятельность.

Певицу Ламу Сафонову атакуют недоброжелатели.Некоторых россиян возмущает то, что артистка открыто говорит о своем онкологическомзаболевании и ведет при этом активную творческую деятельность.Свое отношение кданной ситуации высказал Dni.Ru член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что хаять человека, находящегося в столькосложной жизненной ситуации – недостойно."Мне кажется, это низко – нападать на человека,который борется с онкологическим заболеванием. Лама не опустила руки, она поет,живет активной жизнью и в это же время проходит необходимые курсы лечения. Яхочу пожелать ей победить болезнь, а тем, кто на нее нападает, одуматься", -заявил Манукян. "Просто поставьте себя на ее место, подумайте о том, что онасейчас живет каждый день как последний и не хочет его прожить в немощи и встраданиях, а хочет этому дню искренне радоваться. Лучше поддержите ее, онамолодец, она боец!", – считает собеседник Dni.Ru.Отметим, что реакция пользователей Сети на информацию о том,что певица приняла участие вмодном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Модыв Москве, действительно была довольно резкой. "Она так любит свою болезнь, так кичится ей, так показушноделает фото рук с пластырем. Зачем? Вызвать жалость? Сочувствие? Сочувствие какк тяжело больному человеку отступает перед наглостью этого человека, показушностью, враньем", "Я видела ее в больнице, она ходила прекраснобез палки, но в соцсеть выложила фото с палкой и написала, что только так можетпередвигаться. К чему эта показуха?", – написали читатели Dni.Ru в комментариях к данной статье.Разумеется, не все столько категоричны в своих суждениях.Большинство знакомых с творчеством певицы желают ей скорейшего выздоровления. "Живи, улыбайся, чтобы здоровье у тебя былокрепкое, и все чтобы у тебя было хорошо!", "Лама, я тобой восхищаюсь, тыборец, ты умничка. Дай бог тебе здоровья и сил. Хранит тебя бог", "Победитеболезнь и желаю долгих лет жизни! Вы очень хорошая, не сдавайтесь!", -пишут фолловеры Ламы на ее страничке в Instagram.Напомним, артисткаузнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следятдесятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии иперенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. В социальных сетях онаподробно озвучила диагноз: "Для тех, кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА.Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами влимфоузлах".