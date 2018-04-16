Российские работодатели готовы расширить штат компаний и увеличить зарплаты своим сотрудникам. Позитивную динамику на рынке труда эксперты связывают с ростом экономики страны.

Российские работодатели готовы расширить штат компаний и увеличить зарплаты своим сотрудникам. Позитивную динамику на рынке труда эксперты связывают с ростом экономики страны.В масштабном опросе приняли участие 162 российских и иностранных компании из разных отраслей. По данным исследования, 66% респондентов смотрят на перспективы текущего года с оптимизмом. Это на 10% больше, чем в 2017 году, и в шесть раз превышает показатель 2015 года. Доля компаний, ожидающих негативного развития событий, составила 11%. Эксперты отмечают, что опрос проводился до новой волны санкций США в отношении России.Наибольший оптимизм выразили компании фармацевтической отрасли. Самыми пессимистичными, в свою очередь, оказались предприятия банковского и инвестиционного секторов, передает издание .Увеличить размер заработной платы сотрудников собираются 87% опрошенных. Среди них 62% отметили, что повышение зарплаты будет распространяться на всех сотрудников. В среднем ожидаемый процент повышения зарплат колеблется в пределах от 6% до 10%.Авторы исследования отмечают, что в этом году на увеличение штата рассчитывают не только большие компании, но и организации с числом сотрудников менее 500 человек. Лидером в отношении планов по увеличению численности персонала в 2018 году стал сегмент страховых услуг.Схожие тенденции зафиксировала рекрутинговая компания HeadHunter. По итогам первого квартала 2018 года она оценивает рост зарплат на 1–2%. Также отмечается сокращение доли беднейшего населения на фоне предвыборного повышения выплат.