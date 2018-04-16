«Ростелеком» выступилгенеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России». В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального ..

«Ростелеком» выступилгенеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России». В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального федерального округа. Церемония награждения победителей, которая состоялась в «Шереметев Парк Отеле» в Иваново, собрала более 400 гостей. Для проведения мероприятия «Ростелеком» обеспечил беспроводной бесшовный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на территории около тысячи квадратных метров.Александр Абрамков, вице-президент – директорМРФ «Центр»ПАО «Ростелеком»:«Основную долю услуг наша компания оказывает конечным потребителям. Мы находимся с ними в постоянном общении, и уровень взаимопонимания напрямую зависит от точности, ёмкости и простоты речи.Поэтому мы с удовольствием поддержали конкурс, который ставит целью поднять качество печатного слова. Для нас это возможность заявить журналистам и блогерам, что «Ростелеком» всегда готов к сотрудничеству.Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать такую нужную сейчас Премию».Михаил Шор, организатор Премии «Блогер Года. Центр России»:«В 2018 году «Блогер Года» шагнул за привычные границы. Конкурс набрал такую популярность, что мыприняли решение пригласить к участию не только блогеров, но и журналистов со всего Центрального федерального округа. Таким образом Премия охватила все возможные источники информации – от микро- и видеоблогов до профессиональных статей и телепрограмм».Беспроводной доступ в интернет в общественных местах давно стал необходимой нормой. Пакет услуг «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» ориентирован на бизнес, связанный с большим наплывом клиентов, например, заведения общепита, отели или торговые центры. Он позволяет обратиться к посетителю через стартовую страницу доступа, информируя о спецпредложениях, акциях или меню. Эта же площадка может быть передана под рекламу сторонним компаниям. Обязательная регистрация пользователей позволяет провести анализ аудитории чтобы, к примеру, скорректировать политику продаж.Оставить заявку на подключение услуги можно любым удобным способом: на сайте «Ростелекома», в ближайшем Центре продаж и обслуживания клиентов или по бесплатному телефону «Горячей линии» 8-800-200-3000.