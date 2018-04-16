«Ростелеком» поддержал форум «Новые формы жизни бизнеса», который прошёл 13 апреля во Владимире в гостинично-развлекательном комплексе «АМАКС Золотое кольцо». Как официальный ИТ-партнёр, компания обеспечила организаторов и участников Форума доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с, установив точки беспроводного доступа в холле комплекса.

Ростелеком поддержал форум Новые формы жизни бизнеса, который прошёл 13 апреля во Владимире в гостинично-развлекательном комплексе АМАКС Золотое кольцо. Как официальный ИТ-партнёр, компания обеспечила организаторов и участников Форума доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с, установив точки беспроводного доступа в холле комплекса. В рамках деловой программы выступил Александр Малявкин – руководитель направления Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ Центр ПАО Ростелеком. В докладе Информационная безопасность в условиях цифровой экономики он подробно рассмотрел перспективы перехода на сервисную модель обеспечения безопасности и роль цифрового провайдера в подобных процессах.Андрей Разумовский, заместитель директора филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Как провайдер цифровых услуг и решений мы придерживаемся комплексного подхода: предлагаем виртуальную инфраструктуру в комплексе с сервисами безопасности. Клиент подбирает пакет услуг, после чего команда Ростелекома связывает их в единую среду. Спектр сервисов ограничен только потребностями заказчика. Наши технические возможности достаточны, чтобы обеспечить полную защиту любого бизнеса от кибератак, а сервисы доступны на любых каналах связи – как наших, так и других провайдеров.Ростелеком принял участие и в выставочной программе, где представил решения по информационной безопасности для сегмента малого и среднего бизнеса. Особый интерес посетители стенда проявили к решению Виртуальный ЦОД. Гости оценили как предложения компании, так и возможность на месте протестировать свои мобильные устройства на уязвимость.Виртуальный центр обработки данных – это сервис аренды вычислительных мощностей, включающий систему хранения и резервного копирования данных. Доступ к данным обеспечивается посредством частной виртуальной сети (VPN). Услуга масштабируема и обеспечивает высокий уровень защищенности, что делает её востребованной клиентами любого уровня – от малого бизнеса до самых крупных компаний и госорганов.Ростелеком обладает технологиями, компетенцией и нормативной базой для обеспечения эффективной защиты информации клиентов. На своих облачных платформах компания реализует все механизмы защиты: как классические, так и инновационные, включая защиту от DDoS-атак, защиту WEB-приложений, обнаружение вторжений, а также WEB- и контент-фильтрацию.За более подробной информацией бизнес-клиенты Ростелекома могут обращаться в Центры продаж и обслуживания, к персональным менеджерам, по выделенному номеру центра поддержки клиентов: 8-800-200-3000.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.