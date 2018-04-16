УВД по ТиНАО разыскивает пропавшего без вести Альянова Валерия Валерьевича, уроженца города Москвы, 1976 года рождения...

УВД по ТиНАО разыскивает пропавшего без вести Альянова Валерия Валерьевича, уроженца города Москвы, 1976 года рождения, который 13 апреля 2018 года ушел из дома в пос. Щаповское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.Особые приметы: на левом плече татуировка Фемида, на правом колене татуировка в виде розы.Был одет: в бежевую матерчатую куртку, футболку-поло белую, вельветовые синие джинсы, темно-серую кепку с козырьком, кроссовки темного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 850-13-20; (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79