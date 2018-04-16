ОМВД России по району Аэропорт разыскивает пропавшего без вести Чебакова Никиту Александровича, 22.11.1982 года рождения...

ОМВД России по району Аэропорт разыскивает пропавшего без вести Чебакова Никиту Александровича, 22.11.1982 года рождения, жителя г. Москвы, который 11 апреля 2018 года ушел из дома на улице Верхняя Масловка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35-37 лет, рост 173 см, среднего телосложения, волосы короткие русые, на лице щетина.Был одет: пальто коричневого цвета, водолазка цвета хаки, брюки черного цвета, берцы черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29