УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Кирияка Иона Ивановича 11.09.2000 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Кирияка Иона Ивановича 11.09.2000 года рождения, уроженца ближнего зарубежья. Молодой человек ушел из дома в п. Мосрентген 12 апреля 2018 года и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, лоб высокий, брови высокие сросшиеся, глаза карие, косоглазие левого глаза, нос средний прямой, рот средний, губы толстые, уши оттопырены, волосы прямые, черные короткие.Особые приметы: говорит с акцентом, сутулый, наличие горба, бельмо на одном глазу.Был одет: куртка с капюшоном синего цвета, спортивный костюм синего цвета с зелеными полосами вдоль, кроссовки темно-синего цвета.Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79