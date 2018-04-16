ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Червяк Ирину Алексеевну, 1971 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Червяк Ирину Алексеевну, 1971 года рождения, которая 10.08.2011 года ушла из ГКБ № 68 г. Москвы и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид около 50 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, глаза темные, волосы темные короткие, лицо овальное.Была одета: не установлено.Особые приметы: под левым глазом шрам около 1 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 709-10-00, 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18