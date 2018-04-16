Педагог шахматной
секции одной из московских школ 15 апреля задержан за сексуальные домогательства. Инцидент
произошел в феврале на юго-востоке столицы.
Педагог шахматной
секции одной из московских школ 15 апреля задержан за сексуальные домогательства. Инцидент
произошел в феврале на юго-востоке столицы.
В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она заявила, что в лифте дома на Волжском
бульваре неизвестный попытался ее душить и залез руками под куртку.
Никаких угроз неизвестный не
высказывал и сбежал после оказания сопротивления, передает "Московский комсомолец".
Злоумышленника удалось задержать лишь 15 апреля. Девушка узнала в нем
нападавшего. Им оказался 23-летний москвич. Возбуждено уголовное дело.
В октябре прошлого года в лифте на юго-западе Москвы неизвестный
изнасиловал 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Инцидент произошел
в доме по улице Академика Арцимовича. Женщина обратилась
в полицию через девять минут после нападения.
Как
писали Dni.Ru, в подмосковном Железнодорожном
38-летний мужчина изнасиловал 23-летнюю девушку. Злоумышленник заманил жертву
в гараж, где жестоко надругался над ней. Его удалось задержать.
Установлено, что мужчина был судим по статьям "Убийство"
и "Кража" и находился под административным надзором.