Педагог шахматной секции одной из московских школ 15 апреля задержан за сексуальные домогательства. Инцидент произошел в феврале на юго-востоке столицы.

Педагог шахматнойсекции одной из московских школ 15 апреля задержан за сексуальные домогательства. Инцидентпроизошел в феврале на юго-востоке столицы.В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она заявила, что в лифте дома на Волжскомбульваре неизвестный попытался ее душить и залез руками под куртку.Никаких угроз неизвестный невысказывал и сбежал после оказания сопротивления, передает "Московский комсомолец".Злоумышленника удалось задержать лишь 15 апреля. Девушка узнала в немнападавшего. Им оказался 23-летний москвич. Возбуждено уголовное дело.В октябре прошлого года в лифте на юго-западе Москвы неизвестныйизнасиловал 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Инцидент произошелв доме по улице Академика Арцимовича. Женщина обратиласьв полицию через девять минут после нападения.Какписали Dni.Ru, в подмосковном Железнодорожном38-летний мужчина изнасиловал 23-летнюю девушку. Злоумышленник заманил жертвув гараж, где жестоко надругался над ней. Его удалось задержать.Установлено, что мужчина был судим по статьям "Убийство"и "Кража" и находился под административным надзором.