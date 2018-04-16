На дорогу выйти не успели, а под машину попали. Накануне вечером в районе Верхней Дубровы пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре. По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле «Митсубиси Лансер» пытался развернуться на перекрёстке. Но поворачивая налево, видимо, не вписался в проезжую часть, въехал на тротуар и сбил людей, которые стояли на светофоре.

На дорогу выйти не успели, а под машину попали. Накануне вечером в районе Верхней Дубровы пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре. По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле Митсубиси Лансер пытался развернуться на перекрёстке. Но поворачивая налево, видимо, не вписался в проезжую часть, въехал на тротуар и сбил людей, которые стояли на светофоре. В результате, пострадали две женщины, их с многочисленными травмами увезли в больницу. За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю теперь грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав.