Соперник российских футболистов по групповому этапу чемпионата мира сборная Египта понесла серьезную потерю. Не сможет сыграть на первенстве основной вратарь египтян Ахмед Эль-Шенави.

Соперник российских футболистов по групповому этапу чемпионата мира сборная Египта понесла серьезную потерю. Не сможет сыграть на первенстве основной вратарь египтян Ахмед Эль-Шенави.Вратарь "Замалека" и сборной Египта Ахмед Эль-Шенави получил травму колена. Обследование выявило у 26-летнего голкипера разрыв крестообразной связки. Лечение футболиста займет от 6 до 9 месяцев, и участие Эль Шанави в чемпионате мира исключено.Таким образом, основным стражем ворот сборной Египта, скорее всего, будет лидо однофамилец Ахмеда Мохамед Эль-Шенави из "Аль-Ахли", Ахмед Авалд ("Исмаили") либо ветеран египетского футбола 45-летний Эссам Эль-Хадари из клуба "Аль-Тавури". Эль-Хаддари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.