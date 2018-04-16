Жертва блудливого экс-священника Вальтера Соломенцева из Дома-2 Олеся Лисовская пришла к Андрею Махахову просить защиты. В студии Прямого эфира девушке пришлось встретится с обидчиком лицом к лицу.

Жертва блудливогоэкс-священника Вальтера Соломенцева из "Дома-2" Олеся Лисовская пришла кАндрею Махахову просить защиты. В студии "Прямого эфира" девушке пришлось встретитсяс обидчиком лицом к лицу.Олеся сообщила телезрителям, что ей грозит серьезнаяопасность. Экс-возлюбленный избил ее, опубликовал совместные интимные фото всоцсетях, пытался выбросить с восьмого этажа и угрожал расправой. "Звонилмоим родителям и говорил, что перережет мне горло, он разрезал все мои вещи,уничтожил мой компьютер с моим творчеством, фильмами, сжег мои дипломы, туфли,у меня больше ничего нет, кроме вот этих джинсов", – поведала Лисовская.По словам барышни, ей пришлось бежать из их съемной квартирыв Санкт-Петербурге. Прихватив только паспорт, она отправилась к родителям. "Онхочет быть со мной, он хочет меня вернуть и то, что он опубликовал моифотографии, он хотел показать, что ни один мужчина на меня теперь не посмотритпосте такого", – объяснила Лисовская поступок Соломенцева.В студии появилась бывшая супруга одиозной звезды "Дома-2" Галина. Она вот-вот родит ему третьего ребенка. "Вальтер наткнулся на такуюже манипуляторшу как и он сам, у них борьба психологическая, они все врут, он вралао том, что он мне помогает, что она была свидетелем", – рассказала экс-супругасвященника. Женщина поведала, что Вальтер вернулся домой и они выбирают имядля следующего малыша, но в их отношениях не все гладко, она терпит его радидетей.Из-за кулис вышел сам Соломенцев, он извинился перед обеими женщинами. Попросил прощения у Олеси за то, что поднял на нее руку и уничтожилвсе ее вещи. Покаялся перед Галиной: он признался, что его прошлые обвинения в сторону бывшей супруги – это клевета. Также он уверил гостей телестудии, что сходит с ума от любви кЛисовской.Неожиданно на съемочную площадку ворвался Вячеслав Санников – юрист, друг Олеси. Он напал на Вальтера с кулаками. Началасьпотасовка, разгоряченных мужчин с трудом разняли. Чуть-чуть успокоившись, Санников показал присутствующим запись телефонного разговора с Соломеннцевым, вкотором бывший священник на прямую говорил, что убьет Лисовскую, если та не вернется.Защитить Галину вышел журналист Антон Беккужев, он заявил,что Вальтер лечился в психиатрической клинике и ему необходимо туда вернуться. "Онпришел в полицию, с поличным, заявил, что изнасиловал Олесю, полиция отправилаего в психушку, потому что Вальтер был неадекватным, его выпустили оттуда черезнесколько дней", – поведал Беккужев. Соломеннцев опроверг эту информацию.Далее вышла Марина Лопухина, она заявила, то встречалась с экс-попом целый год. "Я была прихожанкой в том храме, в котором он трудилсясвященником. Он бегал по территории храма с несчастным видом, жаловался, что унего сумасшедшая жена. Которая бросается на него и избивает". По словам женщиныу них завязались отношения, он сделал предложение руки и сердца и пропал.В завершении встречи Вальтер рассказал о браке с Галиной.Он заявил, что не может вернуться к ней: "Проблема в том, что, когда я нахожусьрядом ситуация обостряется, дети слышат ругань, крики… это хуже, чем если бы мырасстались и время от времени встречались что бы обнять детей, положительныеэмоции, пусть нечастые, для детей были бы гораздо важнее, нежели регулярные, ноотрицательные эмоции".Также он пояснил свое неадекватное поведение по отношению к Лисовской: он не может обуздать себя, Вальтеру сложно контролировать эмоции. "Я просто стал рабом любви, до сих пор я раб",– признался Соломеннцев.