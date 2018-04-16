Ксения Собчак прокомментировала слухи о своем разрыве с мужем, актером Максимом Виторганом, появившиеся на фоне ее отъезда в Америку с подругами и флиртом с миллиардером Павлом Дуровым. Телеведущая опубликовала фото и исчерпывающую подпись к нему.

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своем разрыве с мужем, актером Максимом Виторганом, появившиеся на фоне ее отъезда в Америку с подругами и флиртом с миллиардером Павлом Дуровым. Телеведущая опубликовала фото и исчерпывающую подпись к нему.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак выложила фотографию, на которой запечатлена вместе с супругом Максимом Виторганом. На снимке гламурная телеведущая и актер запечатлены в темной одежде с серьезными лицами. Можно предположить, что супруги вот-вот сообщат о нечто грустном. Однако подпись к фото говорит о прямо противоположном."Как же прекрасно любить своего мужа так сильно,спустя пять лет и все его "ворчания":)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Собчак. Многочисленные подписчики расценили этот пост как комментарий к слухам о разрыве с Максимом Виторганом, который на протяжении нескольких дней муссируется в СМИ и социальных сетях.Он начался с того, что Ксения отправилась в Америку с подружками вместо мужа и сына, а потом оставила неоднозначный комментарий к фотографии миллиардера Павла Дурова. Напомним, Собчак написала сидящему на арабском скакуне бизнесмену: "Принц"."Наконец-то высказалась о так называемом разрыве. Совет да любовь вам, голубки! Люблю!", "Красиво смотритесь в двоем )", "Страшная Собчак ,лошадиная рожа и красавец Максим !", "Такие вы классные!", "Вы прекрасная пара", "Счастья вашей семье!!! Ксюша ты лучшая!!!!", "Очень рада, что вы испытываете это волшебное чувство!! Раньше на вас смешно было смотреть", "Вы такая красивая пара,вы даже похожи! Живите еще 10 раз по 5. Ксюша тебе женского счастья!!!!!!" – прокомментировали пользователи Сети.