Пес по кличке Спрокет стал героем видео, увернувшись от упавшего дерева. Животное, прогуливавшееся на заднем дворе, как будто почувствовало опасность, после чего своевременно ретировалось на крыльцо, избежав неприятной встречи.

Житель Канады опубликовал в сети кадры, запечатлевшие приключения его пса по кличке Спрокет во время ледяного дождя, на днях прошедшего в Торонто.Животное прогуливалось на заднем дворе домовладения. В какой-то момент пес внезапно ускорился, покинул пространство, показавшееся ему опасным, и ретировался на крыльцо.Через считанные секунды на то место, где от только что находился, упало дерево, не выдержавшее веса льда, скопившегося на его поверхности.Напомним, что в минувшие выходные в результате ледяных дождей была блокирована работа аэропорта Торонто и других предприятий транспортной инфраструктуры, дорожно-транспортные происшествия в городе и окрестностях исчислялись сотнями.