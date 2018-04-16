Участковые уполномоченные полиции в ТиНАО задержали семерых подозреваемых в фиктивной постановке на учет 16 иностранных граждан...

Участковые уполномоченные полиции межмуниципальных отделов полиции «Троицкий», «Рязановское», «Щербинский» в ходе проверки жилого сектора выявили и задержали семерых подозреваемых в фиктивной постановке на учет 16 иностранных граждан.Установлено, что хозяева жилых помещений за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 16 иностранных граждан, приезжих из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам подразделениями дознания межмуниципальных отделов УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79