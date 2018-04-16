Госавтоинспекторы совместно с фельдшером станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова провели для учащихся ГБОУ «Школа 970» практическое занятие

Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы совместно с фельдшером станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова провели для учащихся ГБОУ «Школа 970» практическое занятие по навыкам безопасного поведения.Госавтоинспекторы рассказали детям о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, сохранить свои жизнь и здоровье, а также обезопасить других участников дорожного движения.Школьники посмотрели обучающее видео и разобрали ошибки, которые приводят к аварийным ситуациям. Особый акцент, с учетом открытия велосезона, был сделан на Правилах дорожного движения для велосипедистов, также автоинспекторы не оставили без внимания одну из самых распространенных причин наезда на пешехода - «дорожные ловушки».Фельдшер рассказал детям об оказании первой помощи и наглядно продемонстрировал основные ее виды. Под чутким руководством специалиста учащиеся сделали манекену сердечно-лёгочную реанимацию и наложили шину. Так дети поняли, что каждый может помочь человеку, оказавшемуся в беде.В ходе занятия ребята задавали интересующие вопросы по Правилам дорожного движения и медицинской помощи. Школьники отметили, что такие уроки дают возможность каждому получить простые, но жизненно необходимые навыки и всегда быть готовым оказать помощь тому, кто в ней нуждается.