При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у задержанного две плитки гашиша, массой около 200 граммов...

Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в хранении наркотиков.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ореховом бульваре задержали ранее судимого 30-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у него две плитки спрессованного вещества коричневого цвета. Согласно результатам исследования данное вещество является наркотическим средством - гашишем, массой около 200 граммов.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве