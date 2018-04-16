Примадонна в последнее время все чаще появляется на сцене. Якобы маленькая пенсия, необходимость содержать роскошный замок и двое маленьких детей заставили артистку снова запеть. И поклонники надеются, что теперь отправится в полноценный гастрольный тур. А Dni.Ru выяснили, где артистка появится в ближайшее время.

Примадонна в последнее время все чаще появляется на сцене.Якобы маленькая пенсия, необходимость содержать роскошный замок и двое маленьких детей заставили артистку снова запеть. И поклонники надеются, что теперь отправится в полноценный гастрольный тур. А Dni.Ru выяснили, где артистка появится в ближайшее время.В этому году поэт-песенник Михаил Гуцериев отмечает 60-летие.Он написал 140 популярных песен для самых ярких исполнителей российской эстрады.И все они соберутся в Кремлевском дворце 19 мая на юбилейном вечере маэстро. Ну а главной звездой вечера станет Алла Пугачева. В ее репертуаре несколько хитов, написанных этим плодовитым автором – "Тянет сердце руки", "Не звони". Послушать их из партера главного концертного зала страны можно будет всего за 12 тысяч рублей.10 ноября в столичном СК "Олимпийский" 50-летие отметит Леонид Агутин. "Я решил собрать на сцене три десятка очень знаменитых, серьезных, мощных артистов, своих друзей, – рассказал Dni.Ru певец. – Среди них – Шнуров, Баста, Маршала, Пресняков и, конечно, Алла Борисовна". Когда-то Пугачева представляла Агутина на своих "Рождественских встречах". А в 2014-м на "Новой волне" в Юрмале Леонид Агутин исполнил песню "Три желания" во время творческого вечера самой Примадонны уже на правах мэтра.Ну а в апреле 2019 года Пугачева планирует дать большой концерт по случаю своего 70-летия. "Следующий год у Аллы юбилейный. Думаю, она вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил поэт Илья Резник. К нему-то за новым хитом и обратилась Примадонна. "Илюша, я очень прошу, чтобы к моему юбилею в будущем году ты написал песню", – сказала певица на юбилее автора своих главных шлягеров, среди которых "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет".Очень хочется верить, что состояние здоровья артистку не подведет и она выступит везде, где планировала. Ведь, как поет сама Пугачева, "Спеть смогу ещё "на бис", // Жить "на бис" я не сумею"...