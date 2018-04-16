Исследователи из Сингапура представили инновационную и экологически чистую технологию утилизации древесных отходов. Идея команды заключается в том, чтобы добавлять этот мусор в строительные растворы и цементные смеси, что улучшит их характеристики. Но сперва его нужно переработать до особого состояния.

Исследователи из Национального университета Сингапура представили инновационную и экологически чистую технологию утилизации древесных отходов. Идея команды заключается в том, чтобы добавлять органический мусор в строительные растворы и цементные смеси. Но сперва его нужно особым образом переработать.Поясним, что вопрос утилизации древесных отходов стоит остро для многих государств. Одно из них – Сингапур, где всего за один год мебельные фабрики производят более полумиллиона тонн опилок, стружки и другого мусора. А превращать их предлагается в биочар (biochar) – вещество, напоминающее древесный уголь.Биочар представляет собой пористый, богатый углеродом материал, который хорошо поглощает и сохраняет воду, а также питательные вещества, и потому часто используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения.Получают биочар путём разложения органической биомассы (в данном случае древесной) при высокой температуре, при этом обязательным условием является отсутствие кислорода. Такой процесс называется медленным пиролизом.Учёные показали, что биочар в составе цемента и строительных растворов улучшает механические свойства этих материалов, делает их более прочными и препятствует проникновению влаги. В итоге здания и конструкции становятся более долговечными, особенно в странах с влажным климатом и большим количеством осадков.В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что при добавлении вещества в бетонную смесь её прочность и водонепроницаемость возрастает на 20%, а при добавлении в строительные растворы тот же показатель увеличивается на целых 50%.При таких данных можно будет отказаться от опалубки при строительстве зданий, что сэкономит время и стоимость сооружений, полагают авторы.Согласно подсчётам, для улучшения свойств стройматериалов до указанных показателей на одну тонну бетона потребуется порядка 50 килограммов древесных отходов. Если говорить более конкретно: чтобы построить квартиру площадью 100 квадратных метров, на улучшение цемента и смесей понадобится шесть тонн древесного мусора.С учётом объёмов строительства в том же Сингапуре недостатка в исходном материале для изготовления биочара у специалистов, по всей видимости, не будет.Немаловажно и то, что биочар сохраняет углерод в своей структуре и не даёт ему попадать в атмосферу, как это происходит при сжигании строительного мусора или при его естественном разложении. В этом смысле материал можно назвать эталоном стабильности: он способен удерживать углерод в течение тысяч лет, в то время как обычная биомасса выпустит его уже лет через 10-20. Таким образом, новая технология является ещё и экологически безопасным способом переработки отходов.Кстати, ещё в 2010 году экологи отметили, что глобальное производство биочара позволит снизить антропогенные выбросы в атмосферу на 10%.В планах сингапурцев – коммерциализация технологии. Пока что команда ищет спонсоров, а также занимается разработкой высокоэффективных цементных композитов и изучает их возможный спектр применения.Кстати, ранее морские ежи помогли создать цемент, который не потрескается. Также мы рассказывали о различных видах инновационного бетона, который защищает здания от землетрясений, спасает дороги от обледенения и "залечивается" с помощью солнца.