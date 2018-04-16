«Оперативники МУРа, УВД по Южному округу г. Москвы и ГУ МВД России по Самарской области задержали гражданина по подозрению в совершении грабежа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники МУРа совместно с коллегами из УВД по Южному округу города Москвы и ГУ МВД России по Самарской области задержали гражданина по подозрению в совершении грабежа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию обратился житель района Чертаново Центральное города Москвы. Он рассказал о визите двух мужчин, которым намеревался продать картины русских художников. Войдя в квартиру, гости нанесли ему побои, связали, похитили две картины (работы Николая Ге и Льва Бакста), деньги и золотые украшения, после чего скрылись. Ущерб потерпевший оценил в 1 млн рублей.Полицейским удалось оперативно установить личность одного из злоумышленников, который вскоре был задержан в городе Самаре. Им оказался 21-летний местный житель.СУ УВД по ЮАО города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастника преступления, а также установление местонахождения похищенных картин.