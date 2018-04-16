Закрепить отношения в торговом центре - теперь такая возможность есть у столичных влюбленных пар. Первые желающие воспользоваться новым ЗАГСом вступили в брак в эти выходные, как раз в праздник Красная горка. Считается, что бракосочетание в этот день делает отношения особенно крепкими, а союз - счастливым.

Закрепить отношения в торговом центре — теперь такая возможность есть у столичных влюбленных пар. Первые желающие воспользоваться новым ЗАГСом вступили в брак в эти выходные, как раз в праздник Красная горка. Считается, что бракосочетание в этот день делает отношения особенно крепкими, а союз — счастливым.Первые звуки традиционного свадебного марша: новый Красногорский дворец бракосочетания принимает первую пару.— Мы очень счастливы! Очень рады, что мы первые.— Что мы первые, что мы открываем Дворец бракосочетания.Это первый ЗАГС, который расположился прямо внутри торгового центра. Здесь есть своя фотозона, лоджия и даже видеотрансляция. По желанию пары церемония бракосочетания демонстрируется на больших экранах в торговом центре и в социальных сетях.Попасть в новый ЗАГС в день открытия удалось трем парам. Заявления подавали за полгода: заключить брак здесь в праздник Красной горки мечтали десятки влюбленных.— Кончился пост, и это — первые выходные, когда можно отметить, погулять. Именно поэтому выбрали эту дату.Юля ждала этот день целый год. Признается: уже несколько ночей без сна. А вот будущий муж, кажется, наоборот — спокоен как никогда.— Сегодня утром я проснулась и поняла, что у меня трясутся руки, потеют ладошки.— Да о чем думал — о том, что через несколько часов буду уже чьим-то мужем.Юля и Денис шутят: запрыгнули в последний вагон. На день, когда в России празднуют Красную горку, в ЗАГСах уже за три месяца все было расписано по минутам. К счастью влюбленных, в плотном графике нашлось одно свободное окошко.— Ну конечно, мы считаем, что брак у нас будет удачным и без всяких примет, но если можно подстраховаться, почему бы это не сделать!В этом году на Красную горку подали заявление более полутора тысяч пар — в разы больше, чем в прошлом году. ЗАГСы работают в режиме нон-стоп. В очередь за счастьем женихи и невесты выстраиваются с самого утра. Ведь считается, что семья, созданная в именно этот день, будет самой счастливой, крепкой и дружной.— Сегодня замечательный солнечный день, по-другому быть и не могло! Тем более, сегодня Красная горка!"Сейчас молодежь очень придерживается традиций, православных традиций. Сейчас время свадеб, у нас увеличилось количество свадеб на Красную горку примерно на сто", — говорит начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.Настоящий свадебный переполох — продлится он, как уверяют сотрудники ЗАГСов, до конца месяца. Следующий свадебный бум ожидают в июле в День семьи, любви и верности.